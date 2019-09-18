رياضة | تأجيل دعوى بتروجت والنجوم والداخلية ضد اتحاد الكرة للخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى بتروجت والنجوم والداخلية ضد اتحاد الكرة للخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجله التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف إنطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020.

وقررت اللجنة الإستشارية تأجيل الدعوى لجلسة الغد الخميس لإكتمال تشكيل هيئة التحكيم.

كانت الأندية الثلاثة أقامت أمس الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة اليوم الأربعاء للنظر.

طلبت أندية بتروجت والنجوم والداخلية في صحيفة الدعوى ، إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول مسابقة الدوري العام 2019/2020 وما يترتب على ذلك من أسار ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافة الأندية الثلاثة إلى المسابقة واستعاضة المباريات التي لم يشارك فيها الأندية الثلاثة إلى مدة الموسم الكروي نفاذا لحجية الحكم المستعجل الصادر لصالح الأندية الثلاثة في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان.