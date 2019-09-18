رياضة | من هو اللاعب الخليجي الذي شارك في تعثر إنتر كونتي في جوزيبي مياتزا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو اللاعب الخليجي الذي شارك في تعثر إنتر كونتي في جوزيبي مياتزا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللاعب البحريني عبدالله هلال في تعادل فريقه سلافيا براج مع الإنتر بنتيجة 1-1 في ملعب السان سيرو بالجولة الأولي من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح أول لاعب خليجي يشارك في البطولة وذلك بعدما دخل كبديل في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

من هو عبدالله يوسف هلال

عبدالله يوسف هلال البالغ من العمر 26 سنه يلعب في مركز المهاجم الصريح ويتميز بطول فارع حيث يبلغ طوله 194 سم، وبدأ مسيرته الكرويه في البحرين مع نادي الرفاع الشرقي موسم 2009 ليقود الفريق إلي الفوز بدوري الدرجة الثانية موسم 2014 ثم تحقيق لقب كأس الملك والسوبر في نفس العام لينتقل بعدها إلي المحرق علي سبيل الإعارة وبحقق معهم لقب الدوري موسم 2017-2018.

تجربة الاحتراف

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وقرر عبدالله هلال خوض تجربة الاحتراف في التشيك واللعب لنادي بوهيميانز 1905 في الموسم الماضي علي سبيل الإعارة ليشارك مع الفريق في 29 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 6 وكانت أولي مبارياته مع الفريق ضد نادي بريبرام حيث شارك كبديل في الدقيقة 65 ونجح في إحراز هدف وصناعة آخر ليفلت أنظار مسؤولين العملاق التشيكي سلافيا براج الذين قرروا التعاقد مع اللاعب في يناير علي ان يكمل الموسم مع فريق بوهيميانز قبل ان ينتقل مطلع الموسم الحالي لسلافيا براج بصورة نهائية حيث شارك في 9 مباريات صنع خلالهم هدف وحيد.

المسيرة مع المنتخب

وبدأ هلال مسيرته الدولية مع المنتخب البحريني عام 2012 حيث خاض 48 مباراة مع المنتخب أحرز خلالهم 5 أهداف، وكانت أبرز مشاركاته مع المنتخب حين حمل شارة القيادة في المباراة ضد منتخب تركمنستان في التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا التي أقيمت مطلع الموسم الحالي وساهم بهدفين في فوز البحرين برباعية نظيفة، كما شارك في فوز البحرين الأخير منذ أسابيع قليلة علي كمبوديا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويتصدر فريق سلافيا براج المجموعة حسابيًا رفقة الإنتر بنقطة في رصيد كل فريق بعد التعادل الإيجابي وذلك بالتساوي في عدد النقاط مع برشلونة وبروسيا دورتموند والذي انتهت مباراتهم بالتعادل السلبي.