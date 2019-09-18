رياضة | بالأرقام.. ٣ أوراق هامة لـ "ميتشو" قبل مواجهة الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ٣ أوراق هامة لـ "ميتشو" قبل مواجهة الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمباراة الديربي أمام الأهلي، حيث يواجه الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، بنهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأوراق الرابحة التي سوف يعتمد عليها الصربي ميتشو في تشكيل الزمالك للمباراة.

يدخل الزمالك المباراة بطموح الفوز، بعد الحصول على بطولة كأس مصر والفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، حيث يسعى الصربي ميشتو المدير الفني للفارس الأبيض للحصول على ثان بطولاته مع مدرسة الفن والهندسة.

وقد أعلن الصربي ميتشو قائمة الزمالك للمباراة المرتقبة أمام الأهلي على بطولة السوبر المصري وجاءت كالتالي :

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.

في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمود عبد العزيز - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - إمام عاشور - محمد اوناجم.

في خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد.

وقد سافر فريق الزمالك إلى الاسكندرية ظهر اليوم الأربعاء، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، حيث من المقرر ان يخوض الابيض مرانه الأول بالمعسكر مساء اليوم.

ويعتمد الصربي ميتشو على عدة أوراق رابحة من الممكن ان تظهر في تشكيل الزمالك للمباراة، حيث من المقرر ان يعود محمد عواد إلى مركز حراسة المرمى، بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتشهد الجبهة اليسرى منافسة قوية بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة، حيث ظهر الثنائي بشكل أكثر من رائع خلال مواجهات الابيض الاخيرة في مسابقة الكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا

على الجانب الآخر يتواجد التونسي حمدي النقاز في تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي، بعد ظهوره بشكل طيب وثابت خلال مباريات الابيض الاخيرة، ليلعب بجوار الثنائي محمد عبدالغني ومحمود علاء.

ويعتمد ميتشو على ٤ أوراق هامة في وسط الملعب خلال الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع ان يتواجد فرجاني ساسي بجوار طارق حامد وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما خلف المهاجم الوحيد مصطفى محمد.

وكشفت أرقام الزمالك في المواجهات الأخيرة ظهور الثلاثي شيكابالا وبن شرقي ومصطفى محمد بشكل جيد، حيث خاض الابيض تحت قيادة ميتشو ٥ مباريات، ٣ في بطولة كأس مصر، ومواجهتين في دوري الأبطال.

نجح الزمالك في الفوز بأربعة مواجهات وخسر في مباراة وحيدة، حيث سجل ١٢ هدف وتلقت شباكه هدف وحيد.

محمود عبد الرازق شيكابالا

شارك شيكابالا في ٤ مواجهات من مجموع مباريات الزمالك تحت قيادة ميتشو، ليترك علامة مميزة ويثبت للجميع انه ورقة رابحة للفريق خلال الموسم الجديد، حيث نجح شبكا في تسجيل هدفين وصناعة اكثر من هدف آخر.

أشرف بن شرقي

بالرغم من تعاقد المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك في مطلع الموسم الحالي، ولكنه. سرعان ما اثبت نفسه ووضع قدمه في التشكيل الأساسي، حيث شارك في ٥ مباريات منذ ارتدائه لقميص الزمالك، ٤ منهم تحت قيادة ميتشو، حيث سجل ٣ أهداف في كل المواجهات التي شارك فيها.

مصطفى محمد

مهاجم انتظرته جماهير الزمالك كثيرا، حيث اثبت جدارته بقيادة خط الهجوم الأبيض بعد نجاحه في تسجيل ٥ أهداف من ٦ مباريات شارك فيها خلال الموسم الحالي ليكون أحد أهم الأوراق الهامة لميتشو قبل موقعة السوبر.