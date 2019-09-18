رياضة | مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر Real madrid vs Psg Live Stream Match

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تقام مباراة فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، لحساب الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020.

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر متاحاً عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 1 بصوت المعلق رؤوف خليف، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويعاني ريال مدريد خلال الفترة الخالية من تراجع كبير في المستوي الفني للفريق، والذي أثر بشكل كبير على نتائج الفريق في الدوري، كما أن الريال يفتقد لجهود الكثير من اللاعبين خلال مباراة اليوم بداعي الإصابة، مما سيؤثر على الفريق بشكل كبير خلال مباراة اليوم، وخاصة أنه سيواجه منافس كبير يمتلك العديد من العناصر القوية في كافة أرجاء الملعب.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم توقيت مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 في إطار مباريات الجولة الأولي من المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي ووسط جماهيره في قمة مباريات المجموعة الأولي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تعد مباراة الريال ضد باريس سان جيرمان من اكثر المباريات متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يبحث الكثير من الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون المباراة مذاعة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة BeIn Sport HD1.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

تضم المجموعة الأولى التي يتواجد فيها ريال مدريد كلاً من جالطة سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

تضرب الغيابات صفوف ريال مدريد في مباراة اليوم، حيث ستشهد قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الفريق الفرنسي غياب 7 لاعبين، 5 منهم بداعي الإصابي وهم مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، أسينسيو، أما راموس وناتشو سيتغيبوا بسبب الإيقاف لمباراة واحدة.

وفي الجانب المقابل يعاني باريس من الغيابات أيضاً، مؤكداً أن نجميه إدينسون كافاني وكيليان مبابي سيتغيبان بداعي الإصابة، كما سيتغيب لنفس السبب المدافع تيلو كيرير ومواطنه يوليان دراكسلر.