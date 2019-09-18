رياضة | هدية ريال مدريد تمنح باريس الأفضلية لتحقيق دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدية ريال مدريد تمنح باريس الأفضلية لتحقيق دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في إطار منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري ابطال اوروبا، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية ، إلى أن هدية ريال مدريد الإسباني تجعل نادي باريس سان جيرمان هم المُفضلين للحصول على لقب دوري أبطال اوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه، يعود باريس سان جيرمان للبطولات الاوروبيه اليوم بعد صيف ساخن و تصدر نيمار جونيور دا سيلفا للصحف العالمية، ولكن صار النجم البرازيلي جاهز لموسم آخر في باريس، والذي قد يكون الأخير له، وخلال هذا الموسم سوف يملك باريس واحد من أفضل خطوط الهجوم في العالم، نيمار، ايدنسون كافاني، ماورو ايكاردي و كيليان مبابي.

وأضافت الصحيفة أن كلا من تياجو سيلفا وماركينهوس، هم السد الدفاعي للنادي بحضور الوافد الجديد كيلور نافاس، الكوستاريكي واحد من أفضل حُراس المرمى في العالم وقدومه من مدريد بـ 15 مليون يورو يُعتبر كالهديه للنادي الباريسي، فمن الصعب الحصول على حارس بقيمته بمبلغ مُماثل.

ومن الجدير بالذكر أن كيلور نافاس بعمر الـ32، كيلور لديه 3 دوري ابطال، وقد كان عاملاً مُهماً في تحقيق الـ 3 بطولات مع اللوس بلانكوس. باريس سان جيرمان هُم الأقرب لهذه البطوله الآن، والفضل يعود الى ريال مدريد في هذا.