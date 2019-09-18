رياضة | مفاجأة.. نجم برشلونة يطلب إقالة "فالفيردي" بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم برشلونة يطلب إقالة "فالفيردي" بعد التعادل مع بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي لحملة إنتقادات موسعة بعد تعادل الفريق سلبيًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في مستهل مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعتهما أمس على ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل النادي الألماني.

وطالبت الجماهير الكتالونية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بإقالة المدرب الاسباني، وتعيين مدير فني جديد للفريق، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق بالبطولات المختلفة سواء الدوري الاسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الجماهير الكتالونية أعربت عن غضبها بشدة بعد تعادل فريق برشلونة مع بوروسيا دورتموند، وظهور الفريق بمستوي غير جيد أمام الفريق الألماني، وطالبت برحيل المدرب الاسباني عن قيادة الفريق من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

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والمثير في الأمر أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج نجم برشلونة قام بعمل "إعجاب" لتغريدة مشجع كتالوني يطالب فيها بإقالة المدرب "فالفيردي"، قبل أن يعود ويحذف الاعجاب سريعًا، ووفقًا للصحيفة الإنجليزية أن ما قام به "دي يونج" جاء بشكل خاطئ وغير مقصود تمامًا.

نادي برشلونة الاسباني يقدم نتائج متذبذبة تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردي، حيث حصد 7 نقاط في الدوري الاسباني، بعد خسارة أمام أتليتك بلباو، وتعادل مع أوساسونا، وفوزين على ريال بيتيس وفالنسيا، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

وتعادل مع بوروسيا دورتموند في افتتاح مشوار بطولة دوري أبطال أوروبا.

تراجع نتائج الفريق الكتالوني تحت قيادة فالفيردي جعلت الجماهير تدرك تمامًا أن الفريق لن يستطيع تحقيق طموحاتها بالتتويج بالبطولات وخاصة دوري أبطال أوروبا في وجود المدرب الاسباني، لذلك طالبت برحيله فورًا عن تدريب الفريق بعد التعثر أمام بطل ألمانيا.