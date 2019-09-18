رياضة | "نحس سان باولو" يطارد ليفربول بالبطولات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نحس سان باولو" يطارد ليفربول بالبطولات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، في تحقيق مفاجأة مدوية، بعد تغلبه على ضيفه ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بهدفين دون مقابل، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب "سان باولو" معقل نابولي.

وتقدم نابولي في النتيجة من خلال ركلة جزاء، نفذها ميرتينز بنجاح في الدقيقة 88 من زمن اللقاء، قبل أن يضاعف فيرناندو لورينتي نتيجة المباراة لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

وبعد خسارة ليفربول مساء أمس، تأكد "نحس ملعب ساوباولو" من مطاردة ليفربول الإنجليزي، حيث لم يتمكن لاعبي ليفربول من تحقيق الفوز أو إحراز أي أهداف على ملعب "سان باولو" في أخر 3 مواجهات جمعت بينهما، نرصدها لكم في االسطور التالية:

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- التقى ليفربول مع نظيره نابولي، ضمن الجولة الثاثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لعام 2010 على ملعب "سان باولو"، والتي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

- وفي المباراة الثانية بينهما على ملعب "سان باولو"، نجح نابولي في اقتناص الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، بهدف دون رد سجله لورنزو إنسيني، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

- وفي المباراة الثالثة التي جمعت بين ليفربول ونابولي مساء أمس، تمكن ليفربول من مواصلة "نحسه على ملعب "سان باولو"، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، بعدما سقط في فخ الخسارة بهدفين نظيفيين، أحرزهما الثنائي ميرتينز "من ركلة جزاء" في الدقيقة 82 من عمر اللقاء، وفيرناندو لورينتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

وبذلك أصبح ملعب "سان باولو" كابوسًا ترواد نتائجه عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الخسارة في مباراتين والتعادل في الأخرى، بالإضافة إلى فشل نجوم الريدز بكامل قوتهم الهجومية المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو، في إحراز أي هدف داخل معقل نابولي الإيطالي في الـ3 مباريات التي أقيمت على ملعب النادي الإيطالي.