رياضة | تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين فريق ريال مدريد الإسبانى، وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي تنطلق في تمام التاسعه مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، فاسكيز، بيل

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خط الهجوم: بنزيما، هازارد.

ويفتقد ريال مدريد خدمات عدد كبير من لاعبيه في مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، حيث يغيب الكرواتي لوكا مودريتش والأوروجواياني فيديريكو فالفيردي والإسبانيان فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو بالإضافة إلى قائد الفريق ومدافعه الإسباني سيرخيو راموس ومواطنه الظهير ناتشو فرنانديز المعاقبين بالإيقاف لمباراة واحدة.

مواجهات زين الدين زيدان ضد باريس سان جيرمان

يقود فريق ريال مدريد في مباراة اليوم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، والذي سبق وتقابل مع فريق باريس سان جيرمان في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز خلالهما.

وجاءت المواجهة بين "زيدان" وباريس سان جيرمان، خلال دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018، حيث أقيمت مباراة الذهاب يوم 14 فبراير لعام 2018، وانتهت بفوز الملكي 3-1 سجل الأهداف (رونالدو "هدفين" – مارسيلو "هدف")، بينما جاء هدف باريس عن طريق (أدريان رابيو)

أما مباراة الإياب بين الفريقين أقيمت بين الفريقين يوم 6 مارس 2018، وانتهت بفوز الريال 2-1، سجل الأهداف (كريستيانو رونالدو – كاسيميرو)، وجاء هدف باريس سان جيرمان عبر (ادينسون كافاني).