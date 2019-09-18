رياضة | تعرف على استعدادات دمنهور لـ دوري القسم الثاني بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على استعدادات دمنهور لـ دوري القسم الثاني بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألعاب دمنهور الإستعداد للموسم المقبل من دوري القسم الثاني .

ويتواجد دمنهور بالمجموعة الثالثة، والتي تضم فرق الرجاء، والحمام، وابو قير، والمنصورة، والأوليمبي، وغزل المحلة، وبيلا، ودكرنس، والبلدية، وفاركو، والأوليمبي، والمنصورة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" استعدادات دمنهور خلال السطور التالية :

تحدي الإمكانيات والظروف

تأمل الجماهير البحراوية مع بداية الموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثاني، أن يكون الصعود من حليف فريقهم هذا الموسم، لذلك ينتظروا بشغف بدأ منافسات الموسم الجديد بعد تدعيم الفريق بعدد كبير الصفقات الجديدة التي من المفترض أن تصنع الفارق مع فريقهم.

وبطبيعة الحال، يحدد الجهاز الفني ومجلس الإدارة، هدف الفريق، هل المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، أو مجرد البقاء فقط في المنطقة الدافئة من جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ومن الأندية التي يتمنى مشجعيها أن يشاهدوها في بطولة الدوري الممتاز، هو فريق دمنهور، الذي ينتمي إليه قاعدة جماهير عريضة جدا تأمل في وصول فريقها إلى دوري الأضواء والشهرة.

وبدأ الفريق الدمنهوري بجهاز فني جديد مكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي

10 لاعبين في القائمة الأولي

وضمت القائمة الأولي للفريق 10 لاعبين فقط هم مصطفى السيد و سعيد حكيم و عمار شرف ومحمد جمال ورجب العربى وأحمد متعب وأحمد درة ووحيد محسن وكارفالا وموندا.

وقام الجهاز الفني بتصعيد 8 لاعبين من قطاع النشائين وهم أحمد بركات ومحمد سعيد وحسين غنيم ومحمد رضوان وإسلام غلاب وعبدالرحمن أسامة ورمضان عيد وأيمن رشوان.

تدعيم صفوف الفريق ب16صفقة جديدة

نجح الجهاز الفني بقيادة أحمد ساري وبالتنسيق مع مجلس إدارة النادي برئاسة إيهاب عبدالله بتدعيم صفوف الفريق قبل بدء منافسات دوري القسم الثاني ، ب16 صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمود البركي لاعب وسط غزل المحلة، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، و السيد سويلم مدافع منتخب السويس، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإبراهيم حميدو صانع ألعاب حوش عيسي ، و إسلام رمضان ظهير أيسر الأوليمبي ،وزيدان أسماعيل مدافع الإعلاميين.

مباريات ودية

لعب فريق دمنهور 11 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية.

معسكر مغلق بفندق الأبعادية

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وأقام الجهار الفني لنادي دمنهور بقيادة أحمدساري معسكر مغلق لمدة أسبوع بفندق الأبعادية بمدينة دمنهور وشمل التدريت طوال الأسبوع علي فترتين صباحا ومساءا علي أستاد دمنهور ، حيث كان يبدء اللاعبين في التاسعة صباحًا مرانًا خفيفًا، ثم في الثالثة عصرًا مرانًا آخر، بهدف رفع الحمل البدني.

الأزمة المالية داخل نادي دمنهور

وكان لاعبو دمنهور القدامى والجدد قد أبدوا استيائهم الشديد من مجلس إدارة نادي دمنهور لعدم صرف باقي مستحقاتهم المالية المتأخرة من الموسم الماضي وبنسبة الـ25% عن الموسم الجديد، مؤكدين أن ذلك يؤثر عليهم فى الاستعدادات لمنافسات دورى القسم الثانى بالموسم الكروي الجديد .

وكان مسئولي دمنهور قد وعدوا جميع اللاعبين بالحصول علي مستحقاتهم أكثر من مرة ولم ينفذ هذا الوعد وذلك بسبب مرور النادي بأزمات مالية طاحنة ومشاكل أدارية خاصة بالنادي خلال الفترة الماضية.

وإكتفي مجلس أدارة دمنهور فقط بحصول كل لاعب علي 5 آلاف جنية من نسبة عقودعم عن الموسم الكروي الجديد وهو الشئ الذي أغضب عدد كبير من اللاعبين خاصا أن المقابل ضئيل جدا ولا يليق بمكانة نادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور.

وأكد أحمد ساري مدير فني دمنهور على ضرورة حل مشكلة باقي المستحقات المالية للاعبين القدامي والجدد بالفريق حتي يكونوا في كامل تركيزهم داخل المستطيل الأخضر.

كما طلب طلب المدير الفني لدمنهور التكاتف والمساندة من الجميع داخل محافظة البحيرة للمنافسة على الصعود، للدوري الممتاز.

مباريات دمنهور في الدور الأول من الموسم الجديد

- البلدية - دمنهور

- دمنهور - بيلا

- الأوليمبي - دمنهور

- دمنهور - المالية

- الحمام - دمنهور

- دمنهور - غزل المحلة

- دكرنس - دمنهور

- دمنهور - فاركو

- دمنهور - المنصورة

- الرجاء - دمنهور