اونلاين | شووت beIN NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر yalla star يلا شوت ماتش ريال مدريد رابط جودة متعددة

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يخوض ريال مدريد مواجهة قوية للغاية ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر وتأتي المباراة في اطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، وتقام المباراة على أرضية ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية معقل الفريق الفرنسي سان جيرمان، حيث يحل النادي الملكي ضيف ثقيلا على نظيره الفرنسي، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق ضربة بداية قوية وموفقة في البطولة الأوربية، كما أن باريس سان جيرمان يسعى لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جمهورة، كذلك يطمح النادي الملكي خطف الثلاث نقاط على حساب مضيفه، ويذكر أن ريال مدريد تقابل مع باريس سان جيرمان 8 مرات فاز الملكي في 4 منها وتعادل الفريقين في مباراتين، بينما فاز باريس سان جيرمان في مباراتين، لذا من المنتظر أن تكون المباراة قوية للغاية ينتظرها عشاق الملكي في كل مكان.

بعد أن أوقعت القرعة ريال مدريد في المجموعة الأولى بجانب باريس سان جيرمان، جالطة سراي التركي، كلوب بروح البلجيكي، يدخل ريال مدريد لقاء اليوم تحت قيادة مدربه زين الدين زيدان بمعنويات مرتفعة للفوز اليوم، وإن كان يفتقد جهود عدد من نجومه مثل راموس وناشو بداعي الايفاف، وماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، بينما يتغيب عن باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، وكيليان مبابي ولكن اصابتهم تتحسن ومن المنتظر عودتهم نهاية الأسبوع، ويذكر أن الملكي يعاني من حالة عدم استقرار منذ رحيل كريستيانو رونالدو، والذي اتضح في عدم تحقيق الفريق أي بطولات في الموسم الماضي، ولكن الميرنجي نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على ليفانتي في الدوري الأسباني جعلته يحقق المركز الثاني في الليجا، ومن المنتظر أن يشارك هازارد وكريم بنزيما مع الملكي ضد باريس سان جيرمان.

بطاقة مباراة ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان

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