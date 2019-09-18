اونلاين | بلس ستريم beIN SPORT مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلتيكو.. يلا شوت بث مباشر مباراة يوفنتوس | كورة ستار رابط سريع ماتش يوفنتوس

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يفتح استاد واندا ميتروبوليتانو أبوابة لاستضافة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-20، وذلك التاسعة مساء اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 محرّم 1441 هجرياً. ويديرها الحكم ايريك لاميريخت

وتنقلها قناة

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تعادل السيدة العجوز أمام مضيفه فيورنتينا بدون أهداف في الجولة الثالثة من السيري آ، في المباراة التي جمعتهما،على ملعب "أرتيميو فرانكي" وبهذه النتيجة يتوقف رصيد البيانكونيري عند النقطة السابعة فى المركز الثالث، أوقعت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوفنتوس في المجموعة الرابعة والقوية رفقة باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه في الجولة الأولى.

وعلي الجانب الأخر كانت آخر مباريات الأتلتي امام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، خسروا اللقاء بهدفين دون رد، وبهذه النتجية يتراجع الفريق إلى المركز الثاني برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن إشبيلية المتصدر، ويسعي أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على اليوفي من أجل الثأر من خسارة الموسم الماضي دوري الأبطال بدور ثمن النهائي بريمونتادا عن طريق كريستيانو رونالدو

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يفتقد يوفنتوس كلً من البرازيلي دوجلاس كوستا، ودي تشيليو وبيانتش ودانيلو، في موقعة أتلتيكو، بالإضافة للمدافع الدولي جورجيو كيلليني، بعد تعرضه إلى إصابة بقطع فى الرباط الصليبى، ولن يقتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بنفس العناصر التي تشارك أساسيًا مع الفريق، وسيعتمد على ماتياس دي ليخت وليوناردو بونوتشي كثنائي قلب دفاع، أما في الهجوم فسيتواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو، جونزالو إجواين، باولو ديبالا.

التشكيل | 4-4-3

فويتشيك تشيزني

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أليكس ساندرو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - خوان كوادرادو

بليزماتويدي - فيديريكو بيرنارديسكي - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - جونزالو إجواين - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

لا توجد غيابات في صفوف فريق الأتليتي أمام البيانكونيري بعد عودة وماس بارتي، الذي غاب عن مواجهة الأتليتي الأخيرة بسبب آلام عضلية، وستكون جميع العناصر جاهزة لمواجهة السيدة العجوز

سيعتمد التشولو سيميوني بنفس الطريقة التي يفضلها مع الأتلتي، وسيدفع بالحارس يان أوبلاك في حراسة المرمى وأمامه الرباعي كيران تريبيير وستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز ورينان لودي، وسيقود الهجوم الثنائي دييجو كوستا وجواو فيليكس.

التشكيل | 4-3-3

يان أوبلاك

رينان لودي - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير

توماس ليمار - ساؤول نيجويز - كوكي - فيتولو

جواو فيليكس - دييجو كوستا