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موقف مونت من اللحاق بمباراة ليفربول

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كشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن موقف الإنجليزي ماسون مونت لاعب نادي من المشاركة مع فريقه في مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي الممتاز عقب تعرضه إلى إصابة.

إصابة مونت خلال مباراة فالنسيا 

وكان مونت قد تعرض إلى إصابة في الكاحل أمس الثلاثاء خلال مباراة تشيلسي وفالنسيا في بطولة ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا.

وأكدت الصحيفة أن مونت غادر ملعب ستامفورد بريدج أمس بشكل طبيعي و دون عكازات ويبدوا أن الإصابة ليست خطيرة.

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مونت يطمأن الجماهير على حالته

كما أشارت الصحيفة إلى قيام مونت بالحديث مع الصحفيين أمس وطمأنهم بأنه يأمل بأن يلحق بمباراة ليفربول بشكل طبيعي.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول في

ويستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

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