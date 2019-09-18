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رقم إيجابي لمانشستر سيتي عجزت أندية الدوري الإنجليزي تحقيقه ضد نابولي

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تلقى نادي هزيمة صادمة أمس الثلاثاء بهدفين مقابل لا شئ على يد نادي نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة على ملعب سان باولو.

مانشستر سيتي يحتفظ برقم قياسي خاص

وبعد هزيمة ليفربول أمس أصبح نادي مانشستر سيتي هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي استطاع الفوز على نادي نابولي داخل إيطاليا في دوري أبطال أوروبا.

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وكان نادي مانشستر سيتي قد فاز على نادي نابولي بنتيجة 4-2 على ملعب سان باولو خلال المباراة التي جمعت الفريقين في موسم 2017 ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نادي شاختار اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ميتاليست أوبلاست الرياضي.

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