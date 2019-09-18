شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تأجيل كلاسيكو الهلال والنصر والان مع التفاصيل
علنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا تأجيل موعد مباراة كلاسيكو المملكة الهلال والنصر والتي كان من المقرر لها يوم 25 أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.
سبب تأجيل كلاسيكو المملكة
وجاء تأجيل كلاسيكو السعودية بسبب تأهل نادي الهلال إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء على حساب نظيره نادي الاتحاد.
موعد مباراة الهلال والنصر الجديد
وأكد الاتحاد السعودي أنه سيتم تأجيل مباراة كلاسيكو السعودية لمدة 48 ساعة فقط ليلعب يوم 27 أكتوبر القادم بدلا من يوم 25.
وسيتم أيضا تأجيل مباراة الهلال والاتفاق والتي من المقرر إقامتها يوم 5 أكتوبر القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي ولكن لم يتم الإعلان عن الموعد الجديد لها بعد.
يذكر أن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن هو نادي الهلال برصيد 7 نقاط من أصل 3 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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