شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا مواعيد المباريات والان مع التفاصيل

أكتمل اليوم الأربعاء 18 أغسطس عقد الفرق الأربعة التي ستشارك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا. جوانزو الصيني يكمل عقد فرق نصف النهائي واستطاع نادي جوانزو الصيني أن يحسم صعوده للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ليكون رابع الفرق المتأهله لهذا الدور رفقة كل من الهلال و السد واوراوا. موعد مباراة الذهاب بين الهلال والسد وستلعب مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي بين الهلال والسد في دوري أبطال آسيا يوم 1 أكتوبر القادم في قطر. Advertisements موعد مباراة الإياب بين الهلال والسد بينما ستلعب مباراة الإياب بين الهلال والسد من الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر القادم على ملعب الجوهرة المشعه. موعد مباراة الذهاب بين اوراوا وجوانزو فيما ستلعب مباراة الذهاب بين اوراو وجوانزو يوم الأربعاء 2 أكتوبر. موعد مباراة الإياب بين جوانزو واوراوا وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا بين جوانزو واوراوا يوم 23 أكتوبر القادم.

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