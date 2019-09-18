شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول يحذف حسابه على تويتر بسبب هجوم الجماهير عليه (صورة) والان مع التفاصيل
قام الاسكتلندي أندرو روبرتسون مدافع نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء بحذف حسابه الخاص على موقع "تويتر".
سبب حذف لاعب ليفربول لحسابه على تويتر
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن روبرتيسون قام بحذف حسابه على تويتر بسبب قيام جماهير ليفربول بمهاجمة بقوة عبر وسائل التواصل الإجتماعي عقب هزيمة الفريق على يد نادي نابولي الإيطالي.
وكان نادي ليفربول قد تعرض إلى هزيمة صادمة أمس الثلاثاء على يد نادي نابولي بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ترتيب ليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا
وعقب هزيمة الأمس يظل رصيد ليفربول بدون أي نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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