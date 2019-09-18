شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد مدافع الفريق والان مع التفاصيل

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء 18 أغسطس رسميا تجديد عقد السويدي فيكتور لينديلوف مدافع الفريق.

مدة عقد مدافع مانشستر يونايتد

ولم يكشف نادي مانشستر يونايتد عن مدة عقد لينديلوف الجديدة ولكن كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه وقع على عقد جديد مع لمدة خمس مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي مع رفع راتبه مع الفريق.

سولشاير طلب تجديد عقد لينديلوف

Advertisements

وكان أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد هو من طالب إدارة النادي بسرعة تجديد عقد لينديلوف نظرا لحاجة الفريق له الفترة القادمة.

وقد شارك فيكتور لينديلوف في 45 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي وهذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.

مركز مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.