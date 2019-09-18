ألبا مدافع برشلونة يغيب حوالي أسبوعين بسبب إصابة عضلية

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جوردي ألبا لاعب برشلونة خلال مباراة فريقه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في دورتموند يوم 17 سبتمبر 2019

أعلن برشلونة إصابة لاعبه جوردي ألبا في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل دون أهداف في ضيافة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما ذكرت تقارير أن الظهير الأيسر لمنتخب إسبانيا سيغيب لحوالي أسبوعين.

وخرج ألبا مصابا في الدقيقة 40 من الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة وشارك سيرجي روبرتو بدلا منه أمس الثلاثاء.

ولم يكشف بيان برشلونة عن فترة غياب ألبا بينما ذكرت صحيفة (آس) أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة أسبوعين ما يعني عدم مشاركته في مباريات ناديه في الدوري الإسباني أمام غرناطة وفياريال وخيتافي.

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ومن المتوقع أن يعود ألبا عندما يلعب برشلونة على أرضه في دوري الأبطال أمام إنتر ميلان في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وربما تمنح إصابة ألبا الفرصة للظهير الأيسر جونيور فريبو، المنضم من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو (19.88 مليون دولار) هذا الصيف، رغم أنه شارك لمدة تسع دقائق فقط مع الفريق الأول حتى الآن.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري المحلي برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.