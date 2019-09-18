الزمالك المصري يُفاجأ لاعبيه قبل مباراة الأهلي في السوبر

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

الزمالك والأهلي

كشفت تقارير مصرية اليوم عن قرار إدارة نادي الزمالك بصرف مكافآت مباريات كأس مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر.

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وقال موقع "كووورة" أن الزمالك صرف مكافأة لكل لاعب مقدارها 35 ألف جنيه عن كل مباراة، بحيث يحصل من شارك عن 5 مباريات 175 ألف جنيه، ومن شارك في 3 مباريات على 105 آلاف جنيه.

وصرف اللاعبون المكافآت ودخلت حساباتهم الخاصة اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر.

ويواجه الزمالك الأهلي في السوبر المصري عن الموسم الماضي، بعد غد الجمعة بوصفه بطلا لكأس مصر عن النسخة قبل الماضية والأهلي بطلا للدوري عن النسخة قبل الماضية.