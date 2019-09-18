الأربعاء 18 سبتمبر 2019
الزمالك والأهلي
كشفت تقارير مصرية اليوم عن قرار إدارة نادي الزمالك بصرف مكافآت مباريات كأس مصر، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس السوبر.
وقال موقع "كووورة" أن الزمالك صرف مكافأة لكل لاعب مقدارها 35 ألف جنيه عن كل مباراة، بحيث يحصل من شارك عن 5 مباريات 175 ألف جنيه، ومن شارك في 3 مباريات على 105 آلاف جنيه.
وصرف اللاعبون المكافآت ودخلت حساباتهم الخاصة اليوم قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر.
ويواجه الزمالك الأهلي في السوبر المصري عن الموسم الماضي، بعد غد الجمعة بوصفه بطلا لكأس مصر عن النسخة قبل الماضية والأهلي بطلا للدوري عن النسخة قبل الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك المصري يُفاجأ لاعبيه قبل مباراة الأهلي في السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.