شكرا لقرائتكم النحاس: اعتذرت عن المنتخب لعدم وضوح المدرب.. ولسنا سبب ضياع الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أن ذئاب الجبل اسم كبير فى كرة القدم وأتمنى التوفيق لفريقى فى الموسم الجديد، متمنيا أن يكون مشواره فى الموسم القادم أفضل من الموسم الماضى الذى واجه فيه صعوبات.

وعرب عن ثقته فى أن الصفقات الجديدة ستكون الإضافة الجديدة بعد نجاحه فى الحفاظ على القوام الأساسى لذئاب الجبل، مشددا على أن مجلس الإدارة لبى كل احتياجات الفريق من أجل الظهور بمستوى مميز فى الموسم المقبل.

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وعن تفويت ماتش الأهلى، قال النحاس: كسبنا الدور الأول أمام الأهلى رغم أنها كانت أصعب ولا يوجد مدرب أهلاوى ومدرب زملكاوى، ومباراة المقاولون ليست السبب فى خسارة الزمالك، الأمر كان خسارة بطولة وليس مجرد مباراة.

وعن العمل فى الجهاز الفنى للمنتخب، أكد أنه كان لديه تحفظ على منصب المدرب العام للمنتخب الوطنى خاصة مع غموض مصير اسم المدير الفنى، مشيرا إلى أنه اعتذر عن المنصب، مؤكدا أن هناك مكانين لا يمكن أن يكون فيهما تفكير وهما الأهلى ومنتخب مصر، مشددا على أنه كان متخوفا من فكرة العمل فى منصب الرجل الثانى لأنه لم يسبق له العمل فيها من قبل وكانت السر وراء اعتذاره عن العمل فى الجهاز الفنى للمنتخب.