شكرا لقرائتكم محمد عادل: المقاولون يجهز شريط فيديو للأغنية الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يجهز فيديو للأغنية الجديدة، التى تم إطلاقها مؤخرا بعنوان ذئاب الجبل يا وحوش.

أضاف عادل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بالجبل الأخضر لتقديم الصفقات الجديدة، أن الفيديو سيتضمن صور رؤساء قلعة ذئاب الجبل وأبرز نجوم النادى.

أطلق نادى المقاولون العرب أغنية جديدة بمناسبة قرب بدء الموسم الجديد الذى تطلق صافرته 21 سبتمبر الجارى، حيث يواجه ذئاب الجبل طلائع الجيش فى المباراة الأولى، وحملت الأغنية عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش"، وأكد المهندس محمد عادل أن الأغنية هى مجرد خطوة أولى فى سلسلة الخطوات التحفيزية حيث يفكر عادل فى انشاء معرض صور لنجوم الفريق وفى مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

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يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.