شكرا لقرائتكم محمد عادل: سالم أجبر على الرحيل عن المقاولون وأحمد علي خدعنا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن رحيل محمد سالم مهاجم الفريق كان بالإكراه واللاعب لم يكن راغبا في الرحيل عندما انتقل إلى صفوف الزمالك قبل عدة مواسم.

قال محمد عادل إن محمد سالم كان مقررا أن يعود للمقاولون منذ موسمين ولكنه تحفظ على ذلك، قبل أن يعفو عنه ويعود في الموسم المقبل.

كما أكد عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالجبل الأخضر لتقديم الصفقات الجديدة، أن النادي لم يقع في خطأ إداري في أزمة رحيل أحمد علي مهاجم ذئاب الجبل السابق وبيراميدز الحالي.

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وقال المشرف على الكرة بالمقاولون، إنه كان يتفاوض مع أحمد علي مباشرة وكان يرفض التجديد إلا موسم بموسم، واشترط وضع شرط جزائي في عقده قليل وتم وضعه بناءا على رغبته باعتباره لم يكلف النادي أموال نظير التعاقد معه وهي نغمة يستغلها كل اللاعبين.

وشدد محمد عادل على أن أحمد علي أخطا في حق المقاولون خاصة أنه أخفى عن النادي توقيعه المسبق لبيراميدز.

وطالب عضو مجلس المقاولون، استمرار جدول الدوري في الموسم المقبل بدون مجاملات، مؤكدا أن ناديه كان أكثر نادي تضرر من ذلك في الموسم الماضي، مشددا على أنه تم تأجيل مباراته ضد الأهلي رغم أن الفريقين كان جدولهما خالي من المباريات ولكن لظروف التوازن لصالح أندية أخرى تم تأجيل المباراة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا.