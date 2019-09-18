شكرا لقرائتكم محمد عادل: حب اللاعبين للنحاس سبب رفض عرض المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، السبب الحقيقى فى رفض عماد النحاس لعرض المنتخب الوطنى بمنصب المدرب العام فى الجهاز الجديد. وأكد عادل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمقر النادى بالجبل الأخضر لتقديم الصفقات الجديدة، أن المنتخب عرض على عماد النحاس ضمه للجهاز الفنى بشكل غير رسمى ولكن حب اللاعبين لبقائه فى المقاولون العرب منعه من الرحيل، فمنذ وجود انباء عم عرض المنتخب التف اللاعبين حول النحاس وطلبوا منه البقاء مع النادى فى الفترة المقبلة.

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