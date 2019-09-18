شكرا لقرائتكم النحاس: شرف لينا نصعد صلاح والننى تانى.. وهذا سر عودة المشاغبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، عن سبب عودة بعض اللاعبين إلى النادى رغم رحيلهم فى وقت سابق فى منتصف الموسم، مؤكدا أن اللاعب رغم رحيله عن النادى فى منتصف الموسم، إلا أنه لم يتسبب فى إثارة أزمة عند رحيله وعودته للنادى فى ظل احتياجه أمر طبيعى، ولم نرد أن نحمل النادى عبئا كبيرا فى الصفقات، حيث حرصنا على تجديد عقود اللاعبين وأبرزهم طاهر محمد طاهر.

وعن شكرى نجيب أكد النحاس أن اللاعب عاد للنادى بدون مقابل يذكر وسيكون له فائدة كبيرة فى المرحلة المقبلة.

وعن قطاع الناشئين، أكد النحاس، أنه من الفخر للمقاولون أن يعيد تجربة محمد صلاح والننى من جديد، مضيفا أنه وفقا لسياسة النادى فقطاع الناشئين له قيمة كبيرة فى تدعيم الفريق الأول، مشيرا أن الجهاز الفنى صعد عددا من لاعبين القطاع إلى الفريق وأبرزهم يوسف حسن لاعب القطاع بفريق 2003.