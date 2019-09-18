شكرا لقرائتكم هل ينتقل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى بالشرط الجزائى؟ النحاس يجيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، مفاجأة كبيرة بشأن رحيل طاهر محمد طاهر إلى الأهلى عن طريق الشرط الجزائى.

وأوضح مدرب المقاولون، أن جميع لاعبى الفريق لا توجد فى عقودهم شرط جزائى، خاصة بعد رحيل أحمد على لبيراميدز فى الموسم الماضى مستغلا هذا الشرط.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة الفريق، أن طاهر محمد صانع ألعاب المقاولون وقع على بياض، رغم أن وكيله كان يريد أن يضع فى عقده شرط جزائى، إلا أن اللاعب امتثل لقرار النادى.