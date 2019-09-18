شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن استلام تذاكر السوبر المصري ويكشف طريقة البيع وبوابات الدخول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل السوبر المصري الجمعة المقبل تسلم مجلس إدارة النادي الأهلي، من مسئولي اتحاد الكرة التذاكر المخصصة للقلعة الحمراء، للجماهير الراغبة فى حضور مباراة السوبر المصري، أمام الزمالك المقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة المقبل فى إستاد الجيش ببرج العرب. 4500 تذكرة للنادي الأهلي بالسوبر المصري

من جانبه، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة قامت بتخصيص 4500 تذكرة لكل ناد وحددت أسعارها بـ 100 جنية للدرجة الثالثة و300 جنيها للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى وفقا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة. Advertisements توزيع تذاكر السوبر المصري أون لاين

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، طرح التذاكر المخصصة لأعضاء وجماهير القلعة الحمراء من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي. وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، طرح التذاكر المخصصة لأعضاء وجماهير القلعة الحمراء من خلال النظام الالكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي.

وشدد محمد مرجان أنه كان يتمنى زيادة عدد التذاكر المخصصة للنادي الأهلي لرغبة آلاف من الجماهير الحمراء في حضور المباراة لكن هناك ظروف يقدرها الجميع ولابد من التعاون مع كافة عناصر المنظومة لأجل المصلحة العامة.



أماكن دخول الجماهير ملعب السوبر المصري

وقال مرجان أن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3، أما حاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم "7" مشيرا إلى أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا على أن يتم إغلاقها في السابعة مساءًا وفقًا للتعليمات الأمنية.

وأعرب المدير التنفيذي للأهلي عن أمله في التزام كل فرد بدوره حتي تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيريا وأكد أنه يثق في التزام جماهير الأهلى ومبادرتها الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها ولاعبيه طوال الـ90 دقيقة.