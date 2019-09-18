شكرا لقرائتكم عضو مجلس المقاولون : محمد علي مخبول ويتعاطى المخدرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال محمد عادل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالجبل الأخضر لتقديم الصفقات الجديدة للمقاولون العرب، أن محمد علي مخبول ويتعاطى المخدرات ويجب أن ينتبه الاعلام في الحديث عنه لعدم هدم مؤسسات الدولة التي لن تتأثر بشخص مثله.
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