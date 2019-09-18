شكرا لقرائتكم عضو مجلس المقاولون : محمد علي مخبول ويتعاطى المخدرات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن المقاول محمد علي الذي ظهرت له فيديوهات يهاجم فيها ضد الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، يتعاطي المخدرات.

وقال محمد عادل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالجبل الأخضر لتقديم الصفقات الجديدة للمقاولون العرب، أن محمد علي مخبول ويتعاطى المخدرات ويجب أن ينتبه الاعلام في الحديث عنه لعدم هدم مؤسسات الدولة التي لن تتأثر بشخص مثله.

ونجح نادي المقاولون العرب فى إبرام 9 صفقات جديدة هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.