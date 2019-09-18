شكرا لقرائتكم المقاولون يعلن تجديد عقود إبراهيم صلاح وطاهر والشامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أن ناديه نجح فى تجديد عقد الثلاثى إبراهيم صلاح وحسن الشامى وطاهر محمد طاهر.
وكشف النحاس أن ناديه أبرم الصفقات وفقا لاحتياجات الفريق خاصة بعد استعادة إبراهيم عادل من سموحة وضم شكرى نجيب من الإسماعيلى بالمجان، ومجموعة اللاعبين الذين سيكونون إضافة لذئاب الجبل.
جدير بالذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.
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