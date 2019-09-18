شكرا لقرائتكم محمد عادل: هدف المقاولون المنافسة على المربع الذهبى فى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف على الكرة أن المقاولون حقق المركز الخامس تحت قيادة عماد النحاس فى الموسم الماضى لأول مرة منذ 20 سنة، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى على قدر عالى من الخلق والكفاءة ويضم مدربين على أعلى مستوى.

سدد على أن مجلس إدارة النادى حرص على تدعيم الفريق بمجموعة من الصفقات لتكون إضافة والتى تمت بمعرفة النحاس، موضحا أنه يركز على سلوكيات اللاعب قبل الفنيات.

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شدد على أن هدف فريقه فى الموسم المقبل دخول المربع الذهبى، مشددا على أنه يعكف على وضع لائحة مالية للفريق للمنافسة على المربع الذهبى.

وجه الشكر إلى المهندس محسن صلاح رئيس النادى كونه صاحب فكرة إقامة معسكر خارجى فى كرواتيا لمنح اللاعبين فرصة تغيير الأجواء داخل مصر.