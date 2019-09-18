الاتحاد ينهي العلاقة المضطربة مع خيمينيز بفسخ عقده









اسماء السيد - أنهت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم علاقتها باللاعب التشيلي لويس خيمينيز، واضعة بذلك حدا لعلاقة مضطربة جمعتهما، تراوحت بين انتقاده من المشجعين، وتلميحه الى تلقيه تهديدات بالقتل.

وأعلنت إدارة الاتحاد عبر حسابها على موقع "تويتر" في وقت مبكر الأربعاء "إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خيمينيز".

وأتى القرار بعد ساعات من سقوط الاتحاد بنتيجة 1-3 أمام الهلال، وإقصائه تاليا من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تعادل الفريقين سلبا في مباراة الذهاب.

لكن خيمينيز (35 عاما) الذي انضم الى صفوف الاتحاد هذا الصيف قادما من نادي "ديبورتيفو بالستينو" التشيلي الذي أسسه مهاجرون فلسطينيون في العام 1920، عانى مشاكل مع المشجعين من البداية.

وتعرض اللاعب لانتقادات من المشجعين، طالت أيضا المدرب التشيلي للاتحاد خوسيه سييرا الذي تعاقد معه. لكن الانتقادات بلغت ذروتها في المباراة ضد ضمك في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي الأسبوع الماضي، والتي انتهت بتلقي الفريق خسارته الأولى هذا الموسم (1-2).

Advertisements

وقوبل خيمينيز خلال المباراة بصافرات الاستهجان، ما دفعه الى نشر بيان مطول عبر حسابه على انستاغرام بعد ساعات من نهايتها، جاء فيه "صحيح أنني لم أكن الأفضل، لكني لم أكن الأسوأ أيضا".

وتابع "على رغم ذلك، لا زلت لاعب كرة القدم الوحيد الذي يلاقى بصافرات الاستهجان عندما ينزل الى أرض الملعب أو يركل الكرة (...) أنا شخص دائما ما يواجه أي وضع يجد نفسه فيه. اليوم أريد أن أقول لكم أنني سأظهر انني أستحق أن أكون جزءا من هذه العائلة الكبيرة لأني أحب الفريق وأحب الطريقة التي يملأ بها المشجعون الملعب".

وأضاف "لكن أطلب أمرا واحدا، الاحترام خارج أرض الملعب لأن أولادي وأنا تلقينا تهديدات عدة حتى تهديدات بالقتل طوال الوقت".

وكتب رئيس الاتحاد أنمار الحائلي عبر تويتر ليل الثلاثاء بعد الخسارة أمام الهلال "جمهور الإتحاد الحبيب أشعر بحجم الغضب لأني واحد منكم، أعلم أن الطموح عال والعشم في إدارتنا الشيء الكبير وبمجرد قدومنا ارتفع سقف الطموحات نظير ما قدمنا السنوات الماضية"، متابعا "نحن الآن في مرحلة بناء لدينا عناصر مميزة لنستمر في دعمها ونعدكم بالتصحيح".

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر (من 16) في ترتيب الدوري السعودي بعدما خاض مباراتين في المراحل الثلاث الأولى، حقق فيهما فوزا وخسارة. ويخوض فريق مدينة جدة مباراة قوية في المرحلة الرابعة السبت، باستضافة الهلال المتصدر.