شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محاضرة تحكيمية للاعبى طنطا على التعديلات الجديده فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبى جلسة للاعبى الفريق الكروى الأول مع الخبير التحكيمى أيمن ديجيش بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين لإطلاع اللاعبين على كافة تعديلات كرة القدم التى أقرها الإتحاد الدولى خلال الفترة الماضية وسيتم تطبيقها على الدورى الموسم المقبل .

ألقى أيمن ديجيش محاضرة استمرت نحو ساعة ونصف تم تعريف اللاعبين بالقوانين الجديدة كما اشتملت المحاضرة على بعض لقطات الفيديو حتى لا يتعرض اللاعب للمخالفة .

يذكر أن طنطا يستعد لخوض اولى لقاءاته فى الدورى الممتاز امام وادى دجله الاحد المقبل على ملعب بتروسبورت .

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ايمن ديجيش 2



ايمن ديجيش 3