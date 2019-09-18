شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عرابى مديرا لقطاع ناشئى السلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تعيين أحمد عرابى مدير لقطاع ناشئى السلة بنادى الزمالك، لتولى المهمة فى الموسم الجديد.

جاء قرار تعيين عرابى بدلا من أحمد عادل عبد الفتاح، الذى نجح فى الانتخابات التكميلية، التى أقيمت الشهر الماضى بالتزكية.

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وكان نادى الزمالك قد أعلن فوز كل من أشرف زكى بمنصب أمين الصندوق وأحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية، بالتزكية فى الانتخابات التكميلية.

يعد أحمد عادل عبد الفتاح من نجوم العصر الذهبى للزمالك، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق الأول، ثم تولى رئاسة قطاع الناشئين، لكن بالترشح للانتخابات التكميلية، والفوز بها تقدم باستقالته وفقا للوائح والقوانين.

يذكر أن فريق سلة الزمالك توج ببطولة الدورى السوبر الموسم الماضى بينما جاء الجزيرة وصيفا، أمام الاتحاد فحل ثالثا، ومن بعده الأهلى فى المركز الرابع.