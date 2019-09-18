شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف مؤمن زكريا النهائى من السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مسئولو اتحاد الكرة مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى بشكل رسمى للتواجد فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتحدد سفر مؤمن زكريا للعلاج فى ألمانيا غداً الخميس، إلا أن اتحاد الكرة خاطب اللاعب لتأجيل سفره 48 ساعة، لكى يتمكن من حضور السوبر وحمل الكأس أثناء دخول الفريقين لأرض الملعب.

وأبلغ مسئولو النادى الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى ما كان.

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وأكد جهاز كرة القدم بالنادى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه، وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة، وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه، وأكد له أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلى، وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كل الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

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