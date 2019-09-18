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كاميرا سوبر كورة ترافق مشجعة زملكاوية فى الشارع للحصول على تذاكر السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفانلة البيضاء بخطين حمر أنا هفضل أحبها طول العمر"، شعار يجسده عشق وحب الجماهير لنادى الزمالك فى مختلف المراحل السنية.

 

والتقطت كاميرا سوبر كورة فيديو لسيدة زملكاوية أمام مقر نادى الزمالك تترقب الحصول على تذكرة لحضور مباراة السوبر المصرى المقرر له الثامنة مساء الجمعة أمام النادى الأهلى على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

 

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وأكدت المشجعة الزملكاوية أنها حضرت إلى مقر النادى منذ التاسعة صباحا من أجل الحصول على تذكرة لمؤازرة الفريق الأبيض فى السوبر المصرى. 

 

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، حضور 10 آلاف مشجع لمباراة السوبر المصرى، مناصفة بين الناديين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية، وسيتم تسليم التذاكر لناديى الأهلى والزمالك لبيعها للجماهير الراغبة فى حضور اللقاء.

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