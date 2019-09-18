شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على انضمام محلل أداء لجهاز ميتشو بسبب عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الزمالك، على انضمام محلل أداء للجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وفقا لعقده الذى يتيح له استقدام معاونين له حيث يفضل المدرب الصربى ضم محلل أداء لجهازه.

ويرتبط الزمالك حاليا بمواجهة الأهلى فى السوبر لذلك فضل مسئولى الأبيض التركيز فقط فى المباراة مع التأكيد للمدرب الصربى إنه لا يوجد مانع بشأن الأمر خاصة إن ميتشو أيضاً سيحسم مصير مدرب الحراس بعد السوبر بعد انضمام أيمن طاهر لجهازه لقيادة حراس المرمى بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب حراس أجنبى قبل أن يتعثر الأمر فى الفترة الماضية لذلك تم إرجاء الملف بالكامل وحسمه بعد السوبر.

ويلتقى الزمالك مع الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء المقرر بعد غد الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018، فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.