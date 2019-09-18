الاتحاد يعسكر للزمالك فى برج العرب بـ 30 لاعبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى، دخول معسكر مغلق لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة الزمالك، التى ستجمع الفريقان يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى، فى الأسبوع الأول من بطولة الدورى الممتاز. Advertisements وتضم قائمة المعسكر 30 لاعب وهم: وتضم قائمة المعسكر 30 لاعب وهم: عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل وويلسون ويوسف حسن و محمود رزق وإسلام جمال وصبرى رحيل وأحمد رفعت وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وخالد الغندور وأيمن غباشى وأسامه العزب والسيد سالم ونور السيد ومحمد ناجى جدو وكريم الديب وبناهينى وأحمد حجى ورزاق سيسيه ومحمود شعبان وأحمد راشدوهشام محمد ومحمد أنور وأحمد شلبى واوكوى ومروان عطيه وصبحى سليمان ومروان النجار. وفضل طلعت يوسف الدخول فى معسكر مبكر لمزيد من التركيز لدى الجهاز الفنى واللاعبين خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال 4 أيام أمام الزمالك فى ضربه البداية بالدورى المصرى ومباراه العوده أمام العربى الكويتى على استاد الاسكندريه يوم 27 سبتمبر الجارى.

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