شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الدور الأول للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني . ننشر جدول الدور الأول للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى وإسكندرية : الأسبوع الأول الأسبوع الأول سماد أبوقير × الرجاء مالية كفر الزيات × غزل المحلة الأوليمبي × دكرنس بيلا × فاركو بلدية المحلة × دمنهور الحمام × المنصورة الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى المنصورة – أبو قير للأسمدة الرجاء – بلدية المحلة دمنهور – بيلا فاركو – الأوليمبى دكرنس – مالية كفر الزيات المحلة – الحمام الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث بيلا – الرجاء بلدية المحلة – أبو قير للأسمدة الحمام – دكرنس مالية كفر الزيات – فاركو الأوليمبى – دمنهور المحلة – المنصورة الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع المنصورة – بلدية المحلة أبو قير للأسمدة – بيلا الرجاء – الأوليمبى دمنهور – مالية كفر الزيات فاركو – الحمام دكرنس – المحلة الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس مالية كفر الزيات – الرجاء الأوليمبى – أبوقير للأسمدة بيلا – بلدية المحلة المحلة – فاركو الحمام – دمنهور دكرنس – المنصورة الأسبوع السادس الأسبوع السادس المنصورة – بيلا بلدية المحلة – الحمام Advertisements أبو قير للأسمدة – مالية كفر الزيات الرجاء – الحمام دمنهور – المحلة فاركو – دكرنس الأسبوع السابع الأسبوع السابع غزل المحلة – الرجاء الحمام – أبو قير للأسمدة مالية كفر الزيات – بلدية المحلة الأوليمبى – بيلا دكرنس – دمنهور فاركو – المنصورة الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن المنصورة – الاوليمبى بيلا – مالية كفر الزيات بلدية المحلة – الحمام أبو قير للأسمدة – المحلة الرجاء – دكرنس دمنهور – فاركو الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع فاركو – الرجاء دكرنس – أبو قير للأسمدة المحلة – بلدية المحلة الحمام – بيلا مالية كفر الزيات – الأوليمبى دمنهور – المنصورة الأسبوع العاشر الأسبوع العاشر المنصورة – مالية كفر الزيات الأوليمبى – الحمام بيلا – المحلة بلدية المحلة – دكرنس أبو قير للأسمدة – فاركو الرجاء – دمنهور الأسبوع الحادى عشر الأسبوع الحادى عشر المنصورة – الرجاء دمنهور – أبو قير للأسمدة فاركو – بلدية المحلة دكرنس – بيلا المحلة – الأوليمبى الحمام – مالية كفر الزيات

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