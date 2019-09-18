شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الحميد: مصطفى محمد مهاجم مصر الأول وسيكون بطل السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن توقعاته للمهاجمين الذي سيكون لهم بصمة في مباراة السوبر المصري المرتقبة بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل على استاد برج العرب.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: مصطفى محمد لم تتغيرأرائى فيه أبداً .. هو مهاجم مصر الأول وسيخطف الأضواء في مباراة السوبر، خاصة أنه لديه كل الإمكانيات التي تؤهله لذلك فهو يسجل من ربع فرصة، ويجيد اللعب بكلتا قدميه وسيكون له بصمة مع الفريق الأبيض والمنتخب مستقبلاً".
أضاف مهاجم القطبين السابق: صلاح محسن أيضاً إذا حصل على فرصة للمشاركة مثل وليد أزارو ومروان محسن، سيكون له مستقبل واعد مع الأهلي والمنتخب وسيكون منتخب مصر هو المستفيد الأكبر بوجود ثنائي هجومي شاب على مستوى كبير من التألق.
وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي بطل الدوري العام، ونادي الزمالك بطل كأس مصر في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل، في المواجهة الأولى بين فايلر المدرب الجديد للقلعة الحمراء وميتشو مدرب الفارس الأبيض.
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