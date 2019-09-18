سوبر كورة.. "ملعب زامورا" يكشف أسرار استعداد الزمالك للسوبر المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة" حلقة جديدة من برنامج ملعب زامورا المختص بأخبار نادى الزمالك والكواليس الخاصة بكل ما يدور داخل قلعة ميت عقبة، سواء على مستوى إدارة النادى أو اللاعبين أو الأمور المختلفة، الذى يُذاع أسبوعياً عبر موقع سوبر كورة.
وتتناول الحلقة الجديدة من ملعب زامورا كواليس استعدادات فريق الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر الذى سيقام يوم الجمعة على استاد برج العرب فى المواجهة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية.
كما تشهد أيضا حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملعب زامورا العديد من الكواليس الخاصة بجهاز الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق والإضافات التى يفكر فى إتمامها بعد السوبر.
كما تتناول حلقة هذا الأسبوع الكشف عن أسرار استمرار غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك عن الفريق رغم تعافيه من إصابة الركبة ورغبته فى السفر إلى ألمانيا.
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