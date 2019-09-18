شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت، ظهر اليوم، قرعة دورى القسم الثانى، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى. وننشر جدول مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية التى تحتضن لقاءات فرق القاهرة والقناة :- الأسبوع الأول الأسبوع الأول سيراميكا كليوباترا × الداخلية الترسانة × منتخب السويس القناة × النجوم الزرقا × المريخ بتروجت × جمهورية شبين كوكاكولا × النصر الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى النصر – سيراميكا كليوباترا الداخلية – بتروجت شبين – الزرقا المريخ – القناة النجوم – الترسانة السويس – كوكاكولا الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث الزرقا – الداخلية بتروجت – سيراميكا كليوباترا كوكاكولا – النجوم الترسانة – المريخ القناة – شبين السويس – النصر الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع النصر – بتروجت سيراميكا كليوباترا – الزرقا الداخلية – القناة شبين – الترسانة المريخ – كوكاكولا النجوم – السويس الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس الترسانة – الداخلية القناة – سيراميكا كليوباترا الزرقا – بتروجت السويس – المريخ كوكاكولا – شبين النجوم – النصر الأسبوع السادس الأسبوع السادس النصر – الزرقا بتروجت – القناة Advertisements سيراميكا كليوباترا – الترسانة الداخلية – كوكاكولا شبين – السويس المريخ – النجوم الأسبوع السابع الأسبوع السابع السويس – الداخلية كوكاكولا – سيراميكا كليوباترا الترسانة – بتروجت القناة – الزرقا النجوم – شبين المريخ – النصر الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن النصر – القناة الزرقا – الترسانة بتروجت – كوكاكولا سيراميكا كليوباترا – السويس الداخلية – النجوم شبين – النصر الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع المريخ – الداخلية النجوم – سيراميكا كليوباترا السويس – بتروجت كوكاكولا – الزرقا الترسانة – القناة شبين – النصر الأسبوع العاشر الأسبوع العاشر النصر – الترسانة القناة – كوكاكولا الزرقا – السويس بتروجت – النجوم سيراميكا كليوباترا – المريخ الداخلية – شبين الأسبوع الحادى عشر الأسبوع الحادى عشر النصر – الداخلية شبين – سيراميكا كليوباترا المريخ – بتروجت النجوم – الزرقا السويس – القناة كوكاكولا – الترسانة

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