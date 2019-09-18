شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد الميركاتو الأضخم فى الدورى المصرى.. 200 صفقة تمت بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إغلاق باب القيد المحلى منذ ساعات، يرصد سوبر كورة عدد الصفقات التى تمت فى خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تصارعت وتنافست جميع الأندية المحلية فى الدورى المصرى على خطف اللاعبين الأبرز الذين يستفدون بخدماتهم فى المواسم المقبلة.

وتعاقدت الأندية مع لاعبين جدد استعدادا للموسم الجديد، وجاءت عدد الصفقات التى تمت خلال فترة الانتقالات الصيفة 200 صفقة.

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ويرصد سوبر كورة جميع اللاعبين التى تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية فى الدورى المصرى.

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