شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول مباريات المجموعة الأولى بالقسم الثانى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت، ظهر اليوم، قرعة دورى القسم الثانى، بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجزيرة، فى حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، والدكتور سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى. وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية فى المجموعة الأول :- الأسبوع الأول الأسبوع الأول المنيا × سوهاج ديروط × تليفونات بني سويف الإعلاميين × البنك الأهلي بترول أسيوط × طهطا بني سويف × شبان مسلمين قنا الفيوم × الألمونيوم الأسبوع الثانى الأسبوع الثانى الألومنيوم – المنيا سوهاج – بنى سويف شبان قنا – بترول أسيوط طهطا – الإعلاميين البنك الأهلى – ديروط تليفونات بنى سويف – الفيوم الأسبوع الثالث الأسبوع الثالث بترول أسيوط – سوهاج بنى سويف – المنيا الفيوم – البنك الأهلى ديروط – طهطا الإعلاميين – شبان قنا تليفونات بنى سويف – الألومنيوم الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع الألومنيوم – بنى سويف المنيا – بترول أسيوط سوهاج – الإعلاميين شبان قنا – ديروط طهطا – الفيوم البنك الأهلى – تليفونات بنى سويف الأسبوع الخامس الأسبوع الخامس ديروط – سوهاج الإعلاميين – المنيا بترول أسيوط – بنى سويف تليفونات بنى سويف – طهطا الفيوم – شبان قنا البنك الأهلى – الألومنيوم الأسبوع السادس الأسبوع السادس الألومنيوم – بترول أسيوط بنى سويف – الإعلاميين Advertisements المنيا – ديروط سوهاج – الفيوم شبان قنا – تليفونات بنى سويف طهطا – البنك الأهلى الأسبوع السابع الأسبوع السابع تليفونات بنى سويف – سوهاج الفيوم – المنيا ديروط – بنى سويف الإعلاميين – بترول أسيوط البنك الأهلى – شبان قنا طهطا – الألومنيوم الأسبوع الثامن الأسبوع الثامن الألومنيوم – الإعلاميين بترول أسيوط – ديروط بنى سويف – الفيوم المنيا – تليفونات بنى سويف سوهاج – البنك الأهلى شبان قنا – طهطا الأسبوع التاسع الأسبوع التاسع طهطا – سوهاج البنك الأهلى – المنيا تليفونات بنى سويف – بنى سويف الفيوم – بترول أسيوط ديروط – الإعلاميين شبان قنا – الألومنيوم الأسبوع العاشر الأسبوع العاشر الألومنيوم – ديروط الإعلاميين – الفيوم بترول أسيوط – تليفونات بنى سويف بنى سويف – البنك الأهلى المنيا – طهطا سوهاج – شبان قنا الأسبوع الحادى عشر الأسبوع الحادى عشر الألومنيوم – سوهاج شبان قنا – المنيا طهطا – بنى سويف البنك الأهلى – بترول أسيوط تليفونات بنى سويف – الإعلاميين الفيوم – ديروط

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