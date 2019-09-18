نشرة أخبار سوبر كورة.. الجبلاية تسلم الأهلى والزمالك تذاكر السوبر

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اتحاد الكرة يقرر تسليم الأهلي والزمالك تذاكر السوبر لبيعها

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم ناديى الأهلى والزمالك تذاكر السوبر المصرى المقرر له الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب، على أن يتولى مسئولو الناديين بيع وتوزيع التذاكر.

تحدث كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى عن علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز قبل ضربة بداية دورى أبطال أوروبا، عندما يلتقى فريقه مع أتلتيكو مدريد فى التاسعة مساء اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو.

أجرى "سوبر كورة"، حوارا مثيرا وساخنا مع هانى سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، للحديث عن الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية". Advertisements

اقترب عثمان ديمبيلى جناح فريق برشلونة الإسبانى، من الحصول على التصريح الطبى للمشاركة مع البلوجرانا من جديد، عقب تعافيه من الإصابة.

حدد مسئولو اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك فى الثامنة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، وجاءت كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة و 350 جنيها للدرجة الأولي.

يملك فريق ريال مدريد الإسبانى، سجلا رائعا فى المواجهات التى خاضها أمام الأندية الفرنسية المختلفة فى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الضوء على خسارة ليفربول وتشيلسى أمس بضربة بداية الفريقين فى دورى أبطال أوروبا وحملت العناوين هجومًا شرسًا على عملاقى البريميرليج.