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نشرة أخبار سوبر كورة.. الجبلاية تسلم الأهلى والزمالك تذاكر السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى المصرية والعالمية.

 

اتحاد الكرة يقرر تسليم الأهلي والزمالك تذاكر السوبر لبيعها

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم ناديى الأهلى والزمالك تذاكر السوبر المصرى المقرر له الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب، على أن يتولى مسئولو الناديين بيع وتوزيع التذاكر.

 

رونالدو: علاقتى مع جورجينا أجمل من الهدف الأفضل فى مسيرتى

تحدث نجم يوفنتوس الإيطالى عن علاقته بصديقته جورجينا رودريجيز قبل ضربة بداية دورى أبطال أوروبا، عندما يلتقى فريقه مع أتلتيكو مدريد فى التاسعة مساء اليوم على ملعب واندا متروبوليتانو.

 

هانى سعيد لـ"سوبر كورة" : البلطجة على أوسة وسرقة عقودى من الزمالك "فيلم هندى"

أجرى "سوبر كورة"، حوارا مثيرا وساخنا مع هانى سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق، للحديث عن الملفات الشائكة، ووضع النقط على الحروف حول سؤال الجماهير الذى مفاده هل يفكر فى الاعتزال أم ما زال فى عمره الكروى "بقية".

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يقترب من استعادة ديمبيلى بعد تعافيه من الإصابة

اقترب عثمان ديمبيلى جناح فريق برشلونة الإسبانى، من الحصول على التصريح الطبى للمشاركة مع البلوجرانا من جديد، عقب تعافيه من الإصابة.

 

100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلي والزمالك و 350 للأولي

حدد مسئولو اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك فى الثامنة مساء غد الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، وجاءت كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة و 350 جنيها للدرجة الأولي.

 

 

بالأرقام.. يتفوق على الأندية الفرنسية بدوري أبطال أوروبا

يملك فريق ريال مدريد الإسبانى، سجلا رائعا فى المواجهات التى خاضها أمام الأندية الفرنسية المختلفة فى مسابقة .

 

الصحافة الإنجليزية تهاجم والبلوز بعد السقوط فى دوري أبطال أوروبا .. "مترو": تشيلسى يهدر فرصة ذهبية للتعادل ضد فالنسيا وتصف لاعبى الريدز بـ"الحمقى"

سلطت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الضوء على خسارة ليفربول وتشيلسى أمس بضربة بداية الفريقين فى دورى أبطال أوروبا وحملت العناوين هجومًا شرسًا على عملاقى البريميرليج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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