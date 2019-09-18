شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سانشو على رحيله عن بوروسيا دورتموند الصيف القادم والان مع التفاصيل

علق الإنجليزي "جيدون سانشو" الجناح الأيمن لنادي بوروسيا دورتموند الألماني على أنباء رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تصريحات سانشو عن أنباء رحيله

وقال سانشو في تصريحات صحفية حول رحيله عن دورتموند: "‏لا يمكنني معرفة المستقبل، فأنا أعتبر الأمر مباراة تلو الأخرى".

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وأضاف: "أريد فقط إعطاء ١٠٠٪ من مجهودي لبوروسيا دورتموند أريد حقاً أن أحقق نتائج جيدة مع الفريق، من الواضح أريد الفوز بألقاب وإعطاء كل شيء للنادي."

الأندية التي ترغب في ضم سانشو من بوروسيا دورتموند

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد سانشو أبرزهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب الصيف المنصرم ولكنه فشل في ذلك بالإضافة إلى نادي ريال مدريد.

وقد شارك سانشو في 42 مباراة حتى الآن مع نادي بوروسيا دورتموند خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 12 هدف وصنع 15 هدف.