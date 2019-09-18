الامارات | استبعاد منتخب مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد منتخب مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم الأربعاء، في تايلاند بسبب قضايا منشطات.

وأشار الاتحاد الدولي في بيان أن الاتحاد المصري أوقف لسنتين بدءاً من 12 سبتمبر (أيلول) الجاري و"يملك مهلة 21 يوماً للاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)".

واتخذت لجنة مستقلة قرار توقيف الاتحاد المصري بحسب الاتحاد الدولي الذي أشار إلى أنه "لن يعلق على القضية" في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الإيقاف على خلفية سبعة اختبارات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016.

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وشرح الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية شريف العريان في تصريحات صحافية ملابسات الواقعة، إذ ذكر أنها تعود إلى معسكر أقيم في محافظة الفيوم، مؤكداً أن العينات كانت إيجابية لسبعة رباعين ورباعات.

ويتعرض كل اتحاد يواجه رباعوه ثلاثة اختبارات إيجابية أو أكثر في غضون عام واحد، للإيقاف لمدة سنتين.

ولن يشارك بالتالي أي رباع أو رباعة مصرية في بطولة العالم التي تنطلق الأربعاء، في باتايا (تايلاند)، وتستمر حتى 27 الجاري.

ونظرياً يمكن أيضاً إبعاد مصر عن الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو عام 2020، بحال تأكيد الإيقاف من قبل محكمة التحكيم الرياضية.