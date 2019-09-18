شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: محاولات لتجهيز «أزارو» قبل السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، خضع لجلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق أمس، ويتم تجهيزه لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل.

وأشار طبيب الأهلي، في تصرحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن اللاعب في تحسن مستمر، ويخضع لبرنامج علاجي مكثف للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في الأجندة الدولية مؤخرًا.

وكان الجهاز الفني قد فضل عدم الدفع باللاعب في مباراة كانو سبورت الغيني ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا حفاظا عليه حتى لا تتفاقم الإصابة.