شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعسكر في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية غدا الخميس، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الزمالك في السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.
وحدد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر غدا للسفر إلى الاسكندرية، فيما يواصل الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب التتش.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى الإسكندرية للدخول في معسكر عقب انتهاء مران الغد.
وحرص رينيه فايلر على مشاهدة مباريات الزمالك مع الجهاز المعاون، وعقد جلسات مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية.
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