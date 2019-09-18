إدارة الاتحاد تطيح بنجم الفريق بعد الهزيمة من الهلال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

قرر مجلس ادارة نادي اتحاد جدة انهاء التعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز في الإنتقالات الصيفية.

وجاء هذا القرار عقب انتهاء مباراة الهلال مع الاتحاد والتي خسرها الاتحاد ب ثلاثة اهداف مقابل هدف وبعد المستويات الضعيفة التي قدمها اللاعب مع الفريق.

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ولن يكون بمقدور الاتحاد تسجيل اي لاعب اجنبي اخر حتي فتح فترة الانتقالات الشتوية في يناير وكان الاتحاد قد تعادل علي ملعبه مع الهلال 0/0 قبل ان بتجرع مرارة الهزيمة ب ثلاثة اهداف مقابل هدف ليودع بطولة دوري ابطال اسيا من الدور ربع النهائي بينما يلتقي الهلال مع السد القطري في نصف نهائي البطولة الاسيوية.

لويس أنتونيو خيمينيز غارسيز من مواليد 17 يونيو 1984 في سانتياغو دي تشيلي في تشيلي بدأ مسيرته الكروية مع نادي ديبورتيفو بالاستينو، ولعب معهم حتى عام 2002 وفي عام 2002 انتقل إلى نادي ترنانا الإيطالي ولعب معهم حتى عام 2005وشارك معهم في 88 مباراة وسجل 24 هدف وفي عام 2006 انتقل إلى نادي فيورنتينا الإيطالي لعب معهم 19 مباراة وسجل 3 أهداف.

وأعير في عام 2007 إلى نادي لاتسيو الإيطالي وسجل هدفين من 16 مباراة لعبها ولعب بعدها مع أندية ويست هام الإنجليزي و شيزينا و بارما الايطاليين و الأهلي و النصر الإماراتيين و العربي والغرافة و قطر القطريين بما أنه ينحدر من أصول فلسطينية، نال خيمينيز الجنسية الفلسطينية في يونيو2013