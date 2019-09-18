شكرا لقرائتكم أحمد عرابي مديرا لقطاع الناشئين بسلة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مسئولى نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أحمد عرابى مدير لقطاع الناشئين لكرة السلة بنادى الزمالك ، لتولى المهمة فى الموسم الجديد، حيث جاء قرار تعيين عرابى بدلا من أحمد عادل عبد الفتاح، الذى نجح فى الانتخابات التكميلية، التى أقيمت الشهر الماضى بالتزكية .

وأعلن نادي الزمالك فوز كل من أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وأحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية ، بالتزكية فى الانتخابات التكميلية .

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ويٌعد أحمد عادل عبد الفتاح من نجوم العصر الذهبى للزمالك، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق الاول ، ثم تولى رئاسة قطاع الناشئين ، ولكن بالترشح للانتخابات التكميلية ، والفوز بها تقدم باستقالته وفقا للوائح و القوانين .

يذكر أن فريق سلة الزمالك توج ببطولة الدورى السوبر الموسم الماضى بينما جاء الجزيرة وصيفا، أمام الاتحاد فحل ثالثا، ومن بعده الأهلى فى المركز الرابع .