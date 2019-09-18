شكرا لقرائتكم بديل أزارو في قمة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري .. من يكون؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الحيرة يعيشها الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد تأكد غياب المغربي وليد أزارو عن مباراة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويعاني المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلى الأساسي من إصابة على مستوى الركبة، ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ10 أيام على الأقل ليخرج من حسابات فايلر أمام الزمالك بشكل مبدئي.

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ويملك الجهاز الفني للأهلى خيارين لتعويض وليد أزارو الأول هو الدفع بمروان محسن والثاني هو مشاركة صلاح محسن، فالجهاز الفني يري أن مروان محسن يملك خبرات كبيرة ويستطيع تقديم مردود جيد فى مثل هذه المباريات، فيما يراهن البعض الأخر على قدرات صلاح محسن والتى تؤهله لإحداث خطورة كبيرة امام الزمالك.

ولازال الجهاز الفني يُفاضل بين الثنائي لاختيار أحدهما للمشاركة أساسياً امام الزمالك، خاصة أن الجهاز الفني مًستقر على اللعب برأس حربة واحد بعد رفض مقترح البدء بـ2 مهاجمين بشكل صريح.